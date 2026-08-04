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Події

Сили оборони відбили з початку доби 182 ворожі атаки – Генштаб

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З початку доби відбулося 182 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 понеділка.

"Агресор завдав одного ракетного удару, застосував дві ракети, здійснив 58 авіаційних ударів із застосуванням 184 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6544 дрони-камікадзе та здійснив 2217 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Костянтинівському напрямку, де агресор 26 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/41739

#війна #ворог #генштаб #атаки
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