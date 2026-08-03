Екіпажі "Білий Янгол" у липні евакуювали 118 людей із прифронтових районів Харківщини – поліція

Упродовж липня поліцейські екіпажі "Білий Янгол" провели майже 30 евакуаційних виїздів у прифронтові населені пункти Харківської області та вивезли у безпечні місця 118 людей, серед яких діти, маломобільні громадяни та домашні тварини.

Евакуації проводилися з населених пунктів Куп'янського та Богодухівського районів, зокрема Великобурлуцької та Золочівської громад.

"Серед евакуйованих – 10 дітей, 33 маломобільні люди та домашні улюбленці, яких поліцейські щоразу вивозять разом із власниками. Також трох людей доставили до медичних закладів", – йдеться в повідомленні, поширеному пресслужбою Національної поліції України ввечері понеділка.

Джерело: https://t.me/UA_National_Police/73219