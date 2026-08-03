Сибіга підбив підсумки першого дня наради дипломатів: головні акценти – оборона, енергетика та санкції

Виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про ключові завдання української дипломатії за підсумками першого дня щорічної наради керівників закордонних дипломатичних установ України, серед яких посилення військової та енергетичної підтримки, санкційний тиск на Росію, розвиток Антибалістичної коаліції та підготовка до зимового періоду.

Сибіга зазначив, що перший день наради розпочався з відвідання разом із послами зруйнованої російськими ударами Лук'янівки та покладання квітів загиблим героям на Майдані Незалежності. Після цього український дипломатичний корпус провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

"Для нас було важливо почути бачення і пріоритети Глави держави. Перед нами важка зима. Ми розуміємо важливість нових партнерств, які були започатковані нещодавно: від Антибалістичної коаліції до інших регіональних форматів", – написав Сибіга у дописі у Facebook.

За його словами, спілкування з президентом було предметним і орієнтованим на результат. Сибіга зазначив, що Україна має нову міжнародну роль і стає безпековим провайдером, контриб'ютором і партнером.

Виконувач обов'язків глави МЗС повідомив, що під час наради відбулася перша велика зустріч нового керівника уряду Сергія Корецького з усім українським дипломатичним корпусом, а також за участю голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. За його словами, для дипломатів це стало можливістю синхронізувати зусилля щодо підтримки економіки, енергетики та стійкості України напередодні зимового періоду.

Сибіга зазначив, що під час наради дипломати отримали завдання щодо посилення санкційного тиску на Росію, збільшення військової та енергетичної підтримки України, масштабування Антибалістичної коаліції та підготовки до зимового періоду.

"Сьогодні всі чітко почули настанови Президента: санкційний тиск на Росію, збільшення військової та енергетичної підтримки України, масштабування Антибалістичної коаліції та підготовка до зими", – повідомив він.

За словами Сибіги, наступного дня учасники наради продовжать роботу з акцентом на питаннях оборони, безпеки, термінового посилення ППО та ПРО, розвитку Антибалістичної коаліції, повернення українців із російського полону, посилення тиску на агресора та притягнення російських злочинців до відповідальності.

У роботі наради взяли участь керівники трьох прифронтових областей – очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, Сумської ОВА Олег Григоров та Запорізької ОВА Іван Федоров, а також командувачі підрозділів, яким системно допомагає МЗС: 21-ї окремої механізованої бригади, Об'єднаної штурмової бригади Нацполіції "Лють" та 1-го корпусу "Азов".

"Участь керівництва прифронтових регіонів і військових бригад чітко свідчить про пріоритети нашої воєнної дипломатії", – зазначив Сибіга.

Почесним гостем цьогорічної наради став віцепрем'єр-міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой. Сибіга повідомив, що під час його участі в заходах йшлося про роль України у безпеці Молдови та спільне європейське майбутнє двох держав.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1C7K9npZgS/?mibextid=wwXIfr