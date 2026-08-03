Буданов: Україна переходить від пошуку допомоги до спільного виробництва зброї з партнерами

Україна переходить від звернень про допомогу до розвитку спільного виробництва, локалізації та взаємних інтересів із партнерами, оскільки інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс є одним із ключових способів зміцнення безпеки України та Європи, заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов за підсумками щорічної наради керівників закордонних дипломатичних установ України.

Буданов зазначив, що дипломатія під час війни є безпосереднім продовженням оборони України, тому одним із ключових завдань дипломатичних місій держави залишається пошук ресурсів для Сил безпеки та оборони.

"Нам потрібні зброя для фронту та захист тилу, зокрема ракети-перехоплювачі для систем ППО", – заявив керівник Офісу президента України.

За його словами, Україна сьогодні переходить від звернень про допомогу до мови спільного виробництва, локалізації та взаємних інтересів із партнерами: "Інвестиції в український ОПК – це найефективніший і найдешевший спосіб гарантувати безпеку європейського майбутнього".

Він зазначив, що Україна має будувати спільні підприємства на власній території та експортувати готову продукцію з високою доданою вартістю, а не лише передавати технології за кордон.

Окремо керівник Офісу президента наголосив на важливості розвитку відносин із країнами Глобального Півдня та Африки, де, за його словами, Російська Федерація роками поширювала дезінформацію.

"Наша присутність там має бути системною і базуватися на зерновій дипломатії під українським прапором, безпековій співпраці, торгівлі та освітніх зв'язках", – зазначив він.

Буданов також заявив, що Україна має відігравати активну роль у формуванні нового порядку безпеки у Європі та світі.

"Справжній мир ніколи не народжується з ілюзій чи слабкості – він є прямим наслідком сили та спротиву. Україна вже довела, що не буде пасивним об'єктом чужих домовленостей. Наше завдання – стати архітекторами процесів, які визначатимуть новий порядок безпеки у Європі та світі", – наголосив він.

Джерело: t.me/Kyrylo_Budanov_Official/710