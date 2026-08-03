Умєров заявив про намір посилити спроможності Служби зовнішньої розвідки України

Новопризначений голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров заявив про намір посилити спроможності відомства, забезпечити необхідні ресурси для його роботи та продовжити розвиток міжнародної безпекової співпраці.

Умєров подякував президенту України Володимиру Зеленському за довіру та призначення на посаду голови СЗР: "Дякую Президенту України Володимиру Зеленському за довіру призначити мене Головою Служби зовнішньої розвідки України".

За словами Умєрова, Служба зовнішньої розвідки України має всі можливості стати ще сильнішим інструментом захисту національних інтересів держави. Він зазначив, що важливою основою для подальшого розвитку є вибудувані за останні роки міжнародні зв'язки зі США, Великою Британією, Норвегією, країнами ЄС, Близького Сходу та Затоки, Туреччиною, державами Південного Кавказу та іншими партнерами.

Він повідомив, що продовжить роботу над розвитком цих напрямів, а окремим пріоритетом залишатиметься реалізація стратегічних ініціатив президента України – Drone Deal, антибалістичної програми Freya та інших міжнародних проєктів, спрямованих на посилення оборонних і безпекових можливостей України та партнерів.

"Команда Служби зовнішньої розвідки України заслуговує на ще більші можливості для реалізації свого потенціалу. Моє завдання – посилити її спроможності, забезпечити необхідні ресурси та створити всі умови для максимально ефективної роботи", – наголосив Умєров у дописі, поширеному в Телеграм.

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення Ігоря Клименка секретарем Ради національної безпеки та оборони, а Рустема Умєрова – головою Служби зовнішньої розвідки.

Джерело: https://t.me/umerov_rustem/563