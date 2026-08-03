Зеленський запровадив санкції проти 23 компаній і 20 осіб, причетних до забезпечення російського ВПК

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти 23 компаній та 20 пов'язаних із ними фізичних осіб, які працюють на російський військово-промисловий комплекс, виробляють та постачаючи обладнання і компоненти для ВПК РФ в обхід санкцій.

"Ми продовжуємо системну роботу із запровадження санкцій проти виробників озброєння, зокрема балістики, та інших компаній, які забезпечують діяльність російського військово-промислового комплексу. Кожне підприємство, яке втратить доступ до компонентів, технологій чи фінансування, виробить менше балістичних ракет, дронів та іншої зброї для війни", – наголосив радник – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

У поширеній на сайті Офісу президента України заяві зазначено, що до санкційного списку, зокрема, увійшла компанія "Кідма Тек", яка виготовляє оптичні прилади, засоби протиповітряної оборони та реактивні системи залпового вогню, а також ремонтує авіаційні й протитанкові керовані ракети.

Також санкції запроваджено щодо заводу імені Морозова, який входить до структури підсанкційного "Ростєха". Підприємство виробляє вибухові речовини, ракетне паливо й матеріали для ракетних комплексів, зокрема постачає твердопаливні заряди для двигуна балістичної ракети "Іскандер-М".

Крім того, до санкційного переліку включено компанію "Спецелектронкомплект", залучену до виробництва керованих авіаційних ракет, підприємство "Аурум", яке постачає системи радіоелектронної боротьби та дрони для російських окупаційних військ, а також російські ІТ-підприємства, що створюють цифрові рішення та програми інформаційної безпеки для державних і приватних замовників.

Відповідний указ президента №704/2026 оприлюднено у понеділок.

Документом уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 липня 2026 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Указом передбачено застосування санкцій до фізичних і юридичних осіб, визначених у додатках до рішення РНБО, а також доручено Кабінету Міністрів України, Службі безпеки України разом із Національним банком України та Комісією державних нагород і геральдики забезпечити реалізацію та моніторинг ефективності запроваджених обмежень.