Зеленський призначив Ляліну-Бойко постійним представником України при ЮНЕСКО

Президент України Володимир Зеленський призначив Вікторію Ляліну-Бойко постійним представником України при ЮНЕСКО.

Відповідний указ №703/2026 оприлюднено на сайті глави держави у понеділок.

Ляліна-Бойко обіймала посаду директора Департаменту публічної дипломатії та стратегічних комунікацій Міністерства закордонних справ України. Раніше вона працювала начальником відділу цифрової дипломатії МЗС, згодом – заступником директора департаменту та начальником відділу цифрової дипломатії, а також директором Департаменту публічної дипломатії та комунікацій.