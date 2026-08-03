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Зеленський призначив Ляліну-Бойко постійним представником України при ЮНЕСКО

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Зеленський призначив Ляліну-Бойко постійним представником України при ЮНЕСКО

Президент України Володимир Зеленський призначив Вікторію Ляліну-Бойко постійним представником України при ЮНЕСКО.

Відповідний указ №703/2026 оприлюднено на сайті глави держави у понеділок.

Ляліна-Бойко обіймала посаду директора Департаменту публічної дипломатії та стратегічних комунікацій Міністерства закордонних справ України. Раніше вона працювала начальником відділу цифрової дипломатії МЗС, згодом – заступником директора департаменту та начальником відділу цифрової дипломатії, а також директором Департаменту публічної дипломатії та комунікацій.

 

#призначення #зеленський #юнеско
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