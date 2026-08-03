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Зеленський звільнив послів України в Австрії, Тунісі/Лівії, Сінгапурі, Таджикистані та Киргизстані – укази

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Зеленський звільнив послів України в Австрії, Тунісі/Лівії, Сінгапурі, Таджикистані та Киргизстані – укази

Президент України Володимир Зеленський звільнив Володимира Хоманця з посади надзвичайного і повноважного посла України в Туніській Республіці та Державі Лівія, а також Василя Химинця, Валерія Євдокимова та Валерія Жовтенка з посад послів України в Австрії, Таджикистані та Киргизстані.

Відповідні укази №698/2026, №699/2026, №700/2026 та №701/2026 оприлюднені на сайті президента у понеділок.

Також президент звільнив Катерину Зеленко з посад надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Сінгапур та надзвичайного і повноважного посла України в Брунеї Даруссаламі за сумісництвом.

Відповідний указ №702/2026 опубліковано на сайті глави держави.

 

#посли #звільнення #зеленський
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