Зеленський звільнив послів України в Австрії, Тунісі/Лівії, Сінгапурі, Таджикистані та Киргизстані – укази

Президент України Володимир Зеленський звільнив Володимира Хоманця з посади надзвичайного і повноважного посла України в Туніській Республіці та Державі Лівія, а також Василя Химинця, Валерія Євдокимова та Валерія Жовтенка з посад послів України в Австрії, Таджикистані та Киргизстані.

Відповідні укази №698/2026, №699/2026, №700/2026 та №701/2026 оприлюднені на сайті президента у понеділок.

Також президент звільнив Катерину Зеленко з посад надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Сінгапур та надзвичайного і повноважного посла України в Брунеї Даруссаламі за сумісництвом.

Відповідний указ №702/2026 опубліковано на сайті глави держави.