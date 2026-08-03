Очільники МЗС України та Молдови обговорили регіональну безпеку та скоординували дії на шляху до ЄС

Очільник МЗС України Андрій Сибіга та віцепрем'єр-міністр, міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой обговорили регіональну безпеку та скоординували подальші кроки на спільному шляху до членства в ЄС, повідомила пресслужба відомства.

"Під час зустрічі сторони обговорили регіональну безпеку, дипломатичні зусилля України для досягнення всеосяжного й тривалого миру, а також скоординували подальші кроки на спільному шляху до членства в ЄС", – йдеться у повідомленні МЗС у Телеграмі у понеділок.

"Ми також зосередилися на розширенні співпраці у сферах інфраструктури, енергетики, сполучення та добросусідських відносин. Поглиблення нашого взаємовигідного партнерства приносить відчутні переваги обом нашим країнам і зміцнює стійкість нашого регіону", – наводить пресслужба слова міністра.

Повідомляється, що Сибіга подякував Попшою за участь у щорічній нараді послів 2026 року у якості почесного гостя та за його змістовний виступ, який став сильним сигналом дружби, солідарності й упевненості в спільному європейському майбутньому.

"Ми домовилися підтримувати тісну політичну координацію та продовжити підготовку до наступного раунду двосторонніх консультацій", – зазначив Сибіга.