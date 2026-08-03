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Зеленський звільнив Омельченка з посади постпреда України при ЮНЕСКО – указ

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Зеленський звільнив Омельченка з посади постпреда України при ЮНЕСКО – указ

Президент України Володимир Зеленський звільнив Вадима Омельченка з посади постійного представника України при ЮНЕСКО за сумісництвом.

Відповідний указ №697/2026 оприлюднено на сайті глави держави у понеділок.

Вадим Омельченко народився в 1963 році. Закінчив Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого. З серпня 2020 року – посол України у Франції, від 28 квітня 2021 року – посол України в Князівстві Монако. 22 грудня 2023 року указом президента України №843/2023 Омельченку присвоєно дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла.

 

#постпред #зеленський #юнеско
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