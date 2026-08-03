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Ворог атакував вантажне відділення "Нової пошти" у Прилуках

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Ворог атакував вантажне відділення "Нової пошти" у Прилуках
Фото: https://t.me/novapostcorp

Військові РФ у понеділок увечері знищили вантажне відділення "Нової пошти" у Прилуках ( Чернігівська обл.), постраждалих немає, йдеться у повідомленні компанії.

"Сьогодні ввечері ворог знищив вантажне відділення Нової пошти в Прилуках. Співробітники та клієнти перебували в укритті, ніхто не постраждав", – написала "Нова пошта" у Телеграм.

Зазначається, що компанія компенсує оціночну цінність пошкоджених відправлень та зв'яжеться з клієнтами для уточнення деталей відшкодування.

Середі іншого, у "Новій пошті" перебудували логістичні шляхи аби мінімізувати можливі затримки в доставці.

 

#ворог #атака #нова_пошта
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