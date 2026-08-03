Кабмін призначив Миколу Швидкого заступником міністра оборони України

Кабінет міністрів призначив Миколу Швидкого заступником міністра оборони України, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі у понеділок увечері.
Кабінет міністрів призначив Миколу Швидкого заступником міністра оборони України, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі у понеділок увечері.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ольги Стефанішиної з посади надзвичайного і повноважного посла України в США. …
Російські окупанти понад 60 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, авіабомбами та артилерією, четверо людей загинули…
Міжвідомча комісія з військово-технічного співробітництва вперше з лютого 2022р. відновила роботу та розглянула 372 заяви, надала 342 дозволи, а 33 у…
Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення Ігоря Клименка секретарем Ради національної безпеки та оборони, а Рустема Умєро…
Посла України в Польщі Василя Боднара та посла України у Чехії Василя Зварича можуть призначити заступниками міністра закордонних справ України. П…
Засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО) у новому форматі відбудеться на поточному тижні, зокрема, будуть розглядатися плани стійкості з…