Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Кабмін призначив Миколу Швидкого заступником міністра оборони України

1 хв читати
Додати як джерело
Кабмін призначив Миколу Швидкого заступником міністра оборони України

Кабінет міністрів призначив Миколу Швидкого заступником міністра оборони України, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі у понеділок увечері.

 

#кабмін #міноборони #кадри
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Міжвідомча комісія з військово-технічного співробітництва відновила роботу, за рік надала 342 дозволи – Умєров

Міжвідомча комісія з військово-технічного співробітництва відновила роботу, за рік надала 342 дозволи – Умєров

Міжвідомча комісія з військово-технічного співробітництва вперше з лютого 2022р. відновила роботу та розглянула 372 заяви, надала 342 дозволи, а 33 у…

Читати