Кількість постраждалих від обстрілу транспортної інфраструктури на Одещині зросла до 16

До 16 чоловік зросла кількість постраждалих від ворожої атаки на транспортну інфраструктуру Одещини, повідомляє очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у понеділок.

"До 16 людей зросла кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по цивільному об'єкту транспортної інфраструктури на Одещині. П'ятеро постраждалих госпіталізовані. Стан одного з них лікарі оцінюють як важкий, ще чотирьох – середньої тяжкості. Іншим постраждалим медичну допомогу надано амбулаторно", – написав Кіпер у Телеграм.

За його словами, наразі рятувальники ліквідували наслідки російської атаки. У результаті удару зазнала пошкоджень будівля об'єкта, а також легкові автомобілі та автобуси. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин РФ.