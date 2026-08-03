Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Кількість постраждалих від обстрілу транспортної інфраструктури на Одещині зросла до 16

1 хв читати
Додати як джерело
Кількість постраждалих від обстрілу транспортної інфраструктури на Одещині зросла до 16
Фото: Одеська ОВА

До 16 чоловік зросла кількість постраждалих від ворожої атаки на транспортну інфраструктуру Одещини, повідомляє очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у понеділок.

"До 16 людей зросла кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по цивільному об'єкту транспортної інфраструктури на Одещині. П'ятеро постраждалих госпіталізовані. Стан одного з них лікарі оцінюють як важкий, ще чотирьох – середньої тяжкості. Іншим постраждалим медичну допомогу надано амбулаторно", – написав Кіпер у Телеграм.

За його словами, наразі рятувальники ліквідували наслідки російської атаки. У результаті удару зазнала пошкоджень будівля об'єкта, а також легкові автомобілі та автобуси. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин РФ.

 

#постраждалі #одеська_область
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Міжвідомча комісія з військово-технічного співробітництва відновила роботу, за рік надала 342 дозволи – Умєров

Міжвідомча комісія з військово-технічного співробітництва відновила роботу, за рік надала 342 дозволи – Умєров

Міжвідомча комісія з військово-технічного співробітництва вперше з лютого 2022р. відновила роботу та розглянула 372 заяви, надала 342 дозволи, а 33 у…

Читати