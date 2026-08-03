Україна може знищувати російську балістику і без Patriot – Монтгомері для WP

Україна може знищувати російську балістику і без Patriot – зброя у достатній кількості вже є, потрібно лише кілька дозволів, пише контрадмірал ВМС США у відставці, старший директор Центру кібер- та технологічних інновацій при Фонді захисту демократій Марк Монтгомері у колонці для The Washington Post.

Він зазначає, що рішення президента Дональда Трампа дати Україні ліцензії для виробництва ракет-перехоплювачів для Patriot добре, але на розгортання виробництва знадобляться роки.

Водночас дефіцит цих ракет відчутний вже зараз. І Москва прагне скористатися цим, інвестуючи у збільшення виробництва "Іскандерів", РМ-48У та "Цирконів", готуючись добивати українську енергетичну інфраструктуру цієї зими.

"Є швидше рішення. Воно не передбачає будівництва заводів чи розширення виробничих ліній. Воно полягає в кращому використанні того, що Україна вже має", – пише Монтгомері.

Це – ракети Extended Range Attack Munitions (ERAM). Сполучені Штати вже схвалили продаж Україні 3 350 цих ракет. Запущені з винищувачів F-16, вони могли б знищувати пускові установки на території РФ. "Завдяки великій дальності, ERAM дозволять українським пілотам вражати особливо важливі цілі, не наражаючи їх на небезпеку через необхідність входу до зони найвищої концентрації російських зенітних ракетних батарей.

Ці ракети також здатні знищувати цілі в умовах інтенсивної радіоелектронної боротьби. Однак самого лише постачання ERAM недостатньо. Ці ракети продаються з одним обмеженням: їх можуть використовувати лише українські літаки радянського виробництва, які не підходять для цієї операції.

Однак, якщо зняти обмеження, вже за кілька тижнів українські F-16 могли б знищувати пускові установки балістичних ракет. Найкращим рішенням є оновлення програмного забезпечення F-16.

Це дозволить отримувати координати цілей та програмувати маршрут польоту ERAM і остаточний вибір цілі ще до зльоту літака, при цьому пілот зможе оновлювати координати під час польоту (у разі переслідування мобільного ракетного пускового комплексу).

Швидшим, але менш ефективним рішенням було б оснащення українських винищувачів F-16 пілонами для підвішування озброєння, виготовленими датською компанією Terma.

Ці пілони дозволяють інтегрувати систему ERAM на літаки F-16 і забезпечать більш обмежене, але все ж значне поліпшення процесу управління цілями. Такі заходи є недорогими і можуть бути виконані швидко.

"Зупиніть ракети на пусковій установці. Технологія є, платформа є, а зброя вже схвалена для продажу. Невелика зміна в політиці США мала б велике значення в боротьбі України за виживання", – підсумовує Монтгомері.