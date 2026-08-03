Навколо Харкова почалось будівництво антидронового захисту, перші результати очікуються за 3 тижні

Почалася реалізація експериментального проекту з будівництва антидронового захисту навколо Харкова, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Ми будуємо (антидроновий захист – ІФ-У) навколо міста Харкова на півночі, північно-східному і північно-західному напрямку. Реалізуємо цей експериментальний проект на базі одного з наших корпусів", – сказав Синєгубов в ефірі "Єдиних новин".

Він зазначив, що йдеться, перш за все, про захист від дронів на оптоволокні. Проєкт реалізується за гроші обласного бюджету. Очікується, що його загальна вартість складатиме 30 млн. грн. Наразі виділені 7 млн. грн. – на перший етап.

"За 3 тижні будуть перші результати. Потім будемо його (антидроновий захист – ІФ-У) масштабувати", – сказав Синєгубов.