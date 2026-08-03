Зеленський звільнив Стефанішину з посади посла України в США – указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ольги Стефанішиної з посади надзвичайного і повноважного посла України в США.

Відповідний указ № 696/2026 опубліковано на сайті президента.

У дописі на Facebook Стефанішина повідомила, що ухвалила рішення скласти повноваження посла України у Сполучених Штатах Америки через особисті обставини.

"Це моє власне рішення, продиктоване особистими обставинами, про які йшлося раніше", – зазначила вона.

За словами Стефанішиної, представляти Україну у Вашингтоні під час повномасштабної війни було найбільшою честю в її житті.

Водночас дипломат наголосила, що основні завдання, з якими вона приїхала до Вашингтона, виконано. Зокрема, за її словами, вдалося наростити постачання американської зброї та зберегти підтримку України в період зміни політичної ситуації у США, закріпити її на законодавчому рівні, а також змінити роль України "з країни, якій допомагають, на країну, в яку інвестують і чиї технології купують".

Стефанішина також повідомила, що окремо й публічно прокоментує питання, які останнім часом лунали в медіа, та запевнила, що продовжить працювати для України "там, де буде корисною".

Ольга Стефанішина народилася 29 жовтня 1985 року в Одесі. У 2008 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "юрист-міжнародник", перекладач з англійської мови, у 2016 році здобула диплом спеціаліста за спеціальністю "фінанси і кредит" в Одеському національному економічному університеті.

У 2006-2007 роках займалася приватною юридичною практикою. З 2007 року працювала в Міністерстві юстиції України, де обіймала посади у підрозділах, що займалися питаннями європейської інтеграції та міжнародного права. У 2017-2019 роках очолювала Офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України.

У червні 2020 року Верховна Рада призначила Стефанішину віцепрем'єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, також її включили до складу РНБО.

У 2021 році Стефанішину включили до політради партії "Слуга народу".

У 2024 році Верховна Рада призначила Стефанішину міністеркою юстиції України після звільнення Дениса Малюськи. При цьому вона зберегла посаду віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

У липні 2025 року Стефанішина втратила посади міністерки юстиції та віцепрем'єр-міністерки у зв'язку з відставкою уряду Дениса Шмигаля. Після цього президент Володимир Зеленський призначив її уповноваженою президента України з питань розвитку співробітництва зі США, а в серпні 2025 року – надзвичайним і повноважним послом України у США.

23 липня 2026 року Зеленський повідомив, що він пропонував Юлії Свириденко посаду посла США в Україні.