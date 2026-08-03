Компанія F-Drones показала свій бюджетний дрон F-CAPTAIN класу middle strike - для чого він призначений

Українська компанія F-Drones розширила продуктову лінійку і презентувала свій ударний безпілотний комплекс класу middle strike F-CAPTAIN. Він розроблений спеціально для виконання завдань в умовах протидії ворожим засобам РЕБ. Про це повідомляється на Facebook-сторінці компанії-виробника.

"Мідлстрайки вже стали справжніми геймченджерами на цьому етапі війни. Ключові цілі для нашого CAPTAIN – радари, засоби ППО, склади, командні пункти та ворожа логістика. Це саме ті об’єкти, ураження яких суттєво послаблює спроможності противника", – наголосив Станіслав Хутор, CEO F-Drones-UA.

Повідомляється, що ударний комплекс F-CAPTAIN розроблений для ураження стаціонарних і рухомих ворожих цілей на оперативно-тактичній глибині до 100 км, закриваючи прогалину між засобами ближнього бою та стратегічними далекобійними системами. Поєднує високу точність із достатньою потужністю для знищення пріоритетних об'єктів противника. За максимальної злітної маси 27 кг та розмаху крил 3 метри безпілотник здатен переносити до 10 кг корисного навантаження. Апарат оснащений тихою електричною силовою установкою, а для ведення цілодобової розвідки та донаведення на ньому встановлено денну та тепловізійну камери.

"Мідлстрайк від F-Drones спроєктований спеціально для виконання завдань у складних умовах протидії ворожому радіоелектронному придушенню. Завдяки власному ПЗ для навігації та керування комплекс здатен працювати без сигналу GPS, а також легко інтегрується з радарами, системами ППО та GIS-платформами. Для безперебійного зв'язку захищений канал підтримує Starlink, а також цифрове й аналогове відео. Якщо ж зв'язок на фінальному відрізку траєкторії буде повністю втрачено, інтегрована система автономного розпізнавання цілей та модуль Last Mile все одно гарантують високоточне влучання в об'єкт", - інформують в компанії.

Назву ударного комплексу розробники пояснюють чіткою ієрархією у військовій структурі БпЛА.

"FPV-дрони – це "сержанти" переднього краю. Важкі deep strike платформи – "генералітет", що працює по глибокому тилу. CAPTAIN – "офіцер" середньої ланки, який реалістично тримає під контролем бойові дії на тактичній глибині. Виконання бойових завдань на дистанції до 100 км стандартними FPV є неефективним, а стратегічними deep strike системами — недоцільним з економічної та логістичної точок зору. CAPTAIN ідеально заповнює цей прогалин, роблячи знищення ворожої техніки та логістики системним і точним", - наголошують в F-Drones.

Раніше повідомлялося, що Україна вперше експортувала до США готові бойові дрони. 2000 ударних FPV-дронів F10 від F-Drones відправлено до США в межах проєкту Drone Dominance, що реалізується для Департаменту війни США.

Також повідомлялося, що українська оборонна компанія F-Drones за рішенням Єврокомісії увійшла до числа засновників новоствореного EU-Ukraine Drone Alliance.