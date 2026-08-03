Влада Ізраїлю відмовляється відводити війська з нинішніх позицій у Секторі Гази

Ізраїль не має наміру відводити війська з демаркаційної "жовтої лінії", що відокремлює палестинську частину Сектора Гази від тієї, яку контролює Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), повідомляє в понеділок The Times of Israel з посиланням на джерела.

"Ізраїль не відведе війська з нинішньої лінії в Секторі Гази. Влада продовжуватиме усувати будь-які загрози для громадян і військових країни", – наводить видання слова високопоставленого ізраїльського чиновника.

Раніше в Ізраїлі заявляли, що запропонований Радою миру план щодо врегулювання ситуації в Секторі Гази не відповідає ізраїльським вимогам і що він суперечить інтересам країни в регіоні. Зокрема, влада повідомляла, що Ізраїль не відведе війська до повного роззброєння ХАМАС.

Водночас, як зазначає The Times of Israel, представники Ради миру та неназвані американські офіційні особи висловили невдоволення у зв'язку з ізраїльською позицією, оскільки владі країни вже кілька місяців були відомі положення плану.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп повідомив, що угода, запропонована Радою миру, передбачає повне роззброєння ХАМАС. Передбачається, що після демілітаризації руху ізраїльські війська покинуть регіон, а "міжнародні сили зі стабілізації співпрацюватимуть з новою палестинською поліцією, щоб взяти на себе відповідальність за забезпечення безпеки мешканців Гази та її сусідів".

Також представники ХАМАС неодноразово наголошували, що не складуть зброю доти, доки Ізраїль не покине Сектор Гази і не виконає зобов'язання, які взяв на себе в рамках укладеної раніше угоди про припинення вогню.