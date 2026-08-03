У МЗС України закликали журналістів критично ставитися до заяв колишньої речниці президента

У Міністерстві закордонних справ України закликали журналістів критично ставитися до заяв колишньої речниці президента Юлії Мендель, зазначивши, що її маніпуляції та дезінформація не відображають реальної ситуації в Україні та суперечать її національним інтересам.

"З огляду на її нещодавні виступи у французьких ЗМІ, ми закликаємо журналістів проявляти максимальну пильність. Не дайте себе обдурити заявами, які жодним чином не відображають реальну ситуацію в Україні чи діяльність української президентської адміністрації", – написав речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий у соціальній мережі Х у понеділок.

Він наголосив, що "колишня речниця президента України покинула його команду багато років тому. З того часу вона здобула скандальну репутацію, поширюючи маніпулятивні заяви, які систематично повторюють наративи російської пропаганди".

"Її не можна вважати надійним джерелом інформації; скоріше, вона виступає як новий голос, покликаний замінити Ксенію Федорову, щодо якої цілком обґрунтовано винесено рішення про висилку", – зазначив Тихий.

За даними французьких медіа, адміністративний суд Парижа відхилив апеляцію Федорової на рішення про її видворення з Франції. Суд також залишив чинним замороження її активів, визнавши дії французької влади обґрунтованими. Про це повідомляє AFP.

Як зазначається в заяві суду, Федорова не змогла довести, що постанова про виїзд із Франції матиме "серйозні особисті наслідки". Федорова, яка також писала для газети Le Journal du Dimanche, заявила, що Франція наказала провести її видворення за "надзвичайною процедурою".

Колишня прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель в інтерв'ю цій же газеті Le Journal du Dimanche назвала президента України "головним вигодонабувачем війни", звинуватила його у автократії та ігноруванні корупції в оточенні, а також розкритикувала примусову мобілізацію.

Федорова – це російська пропагандистка, колишня президентка і головна редакторка підсанкційного телеканалу RT France, яка системно виправдовує російську агресію проти України та поширює кремлівську дезінформацію в Європі.