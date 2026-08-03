Компанія "Генерал Черешня" та французька Alta Ares спільно інтегруватимуть ШІ-наведення в антишахед Bullet

Українська компанія оборонно-промислового комплексу "Генерал Черешня" спільно з французькою компанією Alta Ares підписали меморандум про інтеграцію ШІ-наведення в антишахед Bullet, йдеться у повідомленні українського виробника в понеділок.

"Це партнерство – ще один крок у спільній роботі над світовою архітектурою безпеки, яка базується на українському бойовому досвіді", – повідомив "Генерал Черешня" у Facebook.

Згідно з релізом Alta Ares, у межах співпраці "Генерал Черешня" інтегруватиме дві розробки партнера, зокрема, мова йде про Pixel Lock, що використовує штучний інтелект (ШІ) для наведення на кінцевій ділянці польоту та систему Cyclop C2 – на маршруті польоту.

"Обидві системи тримають ціль комп'ютерним зором і зливом даних з кількох сенсорів навіть без сигналу GPS", – додали у "Генерал Черешня".

Зазначається, що відповідне партнерство дозволить надати збройним силам засоби, що діють з підвищеною точністю та стійкістю для протидії загрозам з боку безпілотників на полі бою.

"Ми пишаємося партнерством з одним із провідних українських виробників дронів-перехоплювачів", – цитуються у релізі слова СЕО Alta Ares Адріана Кантера.

У "Генерал Черешня" додали, що нещодавно Alta Ares закрила раунд Series A на EUR50 млн і вже розгортає свої системи в кількох регіонах світу.

Alta Ares було засновано у 2024 році. Компанія працює у сфері оборонних технологій та спеціалізується на системах протиповітряної оборони та автономних системах.

Продукція компанії "Генерал Черешня" постачається в понад 200 військових частин, а виробничі потужності дозволяють випускати 100 тис безпілотників щомісяця. Компанія спеціалізується на виробництві безпілотників-перехоплювачів та дронів-камікадзе.