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Події

Внаслідок російського обстрілу пошкоджено автомобіль УЧХ

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Внаслідок російського обстрілу пошкоджено автомобіль УЧХ
Фото: Червоний Хрест України﻿

Внаслідок російського обстрілу пошкоджено автомобіль Українського Червоного Хреста (УЧХ) у Запорізької області.

"У селі Новомиколаївка Запорізької області внаслідок російського обстрілу керованими авіаційними бомбами було пошкоджено службовий автомобіль мобільної медичної бригади Українського Червоного Хреста", – повідомив УЧХ у Фейсбуці в понеділок.

Внаслідок російського обстрілу пошкоджено автомобіль Українського Червоного Хреста (УЧХ) у Запорізької області.

Автомобіль використовувався для виїздів фахівців мобільної бригади для надання первинної медичної допомоги мешканцям громади.

Співробітники Українського Червоного Хреста внаслідок атаки не постраждали.

"Ми категорично засуджуємо атаки на цивільну інфраструктуру та гуманітарні ресурси. Такі дії створюють додаткові перешкоди для надання допомоги людям, які її потребують", – заявили в УЧХ.

В організації зазначили, що попри постійну небезпеку та загрозу російських обстрілів у Запорізькій області, команди мобільних медичних бригад Українського Червоного Хреста продовжують працювати та надавати первинну медичну допомогу людям у віддалених громадах. 

#запоріжжя #тчху #учх
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