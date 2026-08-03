Зеленський і глава МЗС Молдови обговорили спільні інфраструктурні та енергетичні проєкти

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрем’єр-міністром, міністром закордонних справ Молдови Міхаєм Попшоєм, під час якої сторони обговорили координацію зовнішньополітичних пріоритетів, а також реалізацію спільних проєктів в інфраструктурній та енергетичній сферах.

"Ми обговорили також низку практичних проєктів, які можна й варто реалізувати, зокрема в інфраструктурній та енергетичній сферах. Для нас це передусім питання безпеки та взаємодопомоги", – написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

За словами президента, участь глави молдовського МЗС в українській щорічній нараді послів свідчить про близькість зовнішньополітичних пріоритетів двох держав, "особливо у сфері безпеки та європейських прагнень".

"Важливо, щоб ми й надалі рухалися разом по всьому спектру спільних завдань", – зазначив Зеленський.

Президент також подякував Молдові за послідовну підтримку України та українських громадян.