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Зеленський і глава МЗС Молдови обговорили спільні інфраструктурні та енергетичні проєкти

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрем’єр-міністром, міністром закордонних справ Молдови Міхаєм Попшоєм, під час якої сторони обговорили координацію зовнішньополітичних пріоритетів, а також реалізацію спільних проєктів в інфраструктурній та енергетичній сферах.

"Ми обговорили також низку практичних проєктів, які можна й варто реалізувати, зокрема в інфраструктурній та енергетичній сферах. Для нас це передусім питання безпеки та взаємодопомоги", – написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

За словами президента, участь глави молдовського МЗС в українській щорічній нараді послів свідчить про близькість зовнішньополітичних пріоритетів двох держав, "особливо у сфері безпеки та європейських прагнень".

"Важливо, щоб ми й надалі рухалися разом по всьому спектру спільних завдань", – зазначив Зеленський.

Президент також подякував Молдові за послідовну підтримку України та українських громадян.

#попшой #зеленський
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