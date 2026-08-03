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ДПСУ встановила рекорд перехоплення розвідувального дрона на висоті 6859 метрів

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Оператори Державної прикордонної служби (ДПСУ) перехопили російський розвідувальний дрон ZALA Z-20 на висоті 6 859 метрів, повідомляє Міністерство внутрішніх справ у понеділок.

"Оператори STING 105-го прикордонного загону ДПСУ встановили рекорд, перехопивши дрон на висоті 6 859 метрів. Наразі це найвища підтверджена висота перехоплення серед підрозділів, які працюють на Чернігівському напрямку", – йдеться у повідомленні у Телеграм.

Міністерство підкреслило, що пишається майстерністю українських операторів.

 

 

#рекорд #дрон #перехоплення
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