Четверо загиблих, 15 поранених на Дніпропетровщині через ворожі обстріли – ОВА

Російські окупанти понад 60 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, авіабомбами та артилерією, четверо людей загинули, 15 – поранені, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа щодо безпекової ситуації станом на 18:30.

"На Нікопольщині потерпали Нікополь, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська, Мирівська громади. Пошкоджені адмінбудівля, інфраструктура, магазин, вантажівки. Постраждали четверо людей. 33-річна жінка госпіталізована в стані середньої тяжкості", – написав він у Телеграмі у понеділок.

За даними ОВА, під ударом були і Українська, Петропавлівська, Васильківська, Миколаївська громади, що на Синельниківщині. Понівечені фермерське господарство, АЗС, понад два десятки приватних будинків, авто. Знищено комбайн. Загинула одна людина.

У Криворізькому районі противник цілив по Широківській, Грушівській, Зеленодольській громадах. Загинули троє людей, серед них – дитина. 11 людей дістали поранень. Понівечені АЗС, авто, приватний будинок та господарські споруди, пожежна частина.

У Дніпровському районі росіяни атакували Дніпро і Слобожанську громаду. Зайнялися склади та поле з пшеницею.