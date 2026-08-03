Паліса координуватиме роботу щодо розширення співпраці між українськими й американськими компаніями – Зеленський

Україна працює з США та Європою, щоб отримати необхідні пакети підтримка, зокрема заступник керівника ОП Павло Паліса буде займатися координацією роботою з Міністерством оборони щодо розширення співпраці між українськими й американськими компаніями, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"...На зустрічах у Сполучених Штатах під час нещодавнього візиту домовилися про кілька особливих варіантів застосування ракетних систем і розширення роботи між нашими компаніями – українськими та американськими. Триває підготовка відповідних документів та комунікація між компаніями. Генерал Паліса координуватиме цю роботу з Міністерством оборони України, американською стороною та українськими виробниками. Буде більше сили для наших воїнів", – повідомив Зеленський у телеграм-каналі після доповіді Паліси за результатами виконання оборонних домовленостей із партнерами.

Президент також повідомив, що триває робота для локалізації в Україні необхідних видів західного озброєння.

"Буде суттєве розширення цієї сфери. Наразі без деталей, але дякую партнерам в Європі за готовність саме так довгостроково підтримувати нашу стійкість через локалізацію та спільні оборонні виробництва", – заявив Зеленський у понеділок.