Корецький до дипломатів: Ми не клянчимо допомогу, не треба соромитись, треба впевнено розмовляти з партнерами

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький закликав дипломатичний корпус не соромитись говорити з партнерами про підтримку і фінансову допомогу.

"Рефлексія з приводу того, що я почув слово "клянчити" за допомогою. Колеги, ми не клянчимо. Є Будапештський меморандум, є зобов’язання ті чи інші, юридичні, моральні наших світових партнерів підтримати нас і захистити. Ми частина європейської безпеки і ми боремося за своє виживання, тому нам не соромно говорити з партнерами за підтримку, за фінансову допомогу. Світ нам обіцяв гарантії, тому ми закликаємо партнерів до відповідальності за ті взяті зобов’язання, в тому числі й фінансові, якщо ми самі зараз воюємо на полі бою", – сказав Корецький на нараді з послами у Києві у понеділок.

Він наголосив, що крім того, що Україна звертається з проханням, вона пропонує і проекти

"Ми пропонуємо спільні проекти, ми пропонуємо проекти захисту, ми пропонуємо досвід, як захищати нашу інфраструктуру пасивним чином плюс комбіновано з активним захистом. Тобто цей трек – не треба за це соромитись, це наш інстинкт самовиживання держави і ми маємо 100% впевненість розмовляти з партнерами за продовження цієї допомоги", – додав корецький.