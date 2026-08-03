Клименко окреслив низку першочергових завдань на посаді очільника РНБО

Новопризначений секретар Ради національної безпеки і оборони України Ігор Клименко окреслив низку першочергових завдань – єдність дій, контроль рішень, стратегічне прогнозування.

"Вдячний за високу довіру в цей визначальний для країни період. Попереду – велика відповідальність та багато роботи для зміцнення внутрішньої стійкості держави", – написав він у Телеграмі у понеділок.

Серед першочергових завдань Клименко назвав: єдність дій (синхронна робота, чітка координація та обмін інформацією між усіма складовими сектору безпеки й оборони); контроль за виконанням рішень (ретельний аудит виконання рішень РНБО та системний контроль за їх реалізацією); стратегічне прогнозування (аналіз ризиків, попередження та оперативне реагування на нові безпекові виклики – від ситуації на фронті до захисту критичної інфраструктури, кіберпростору та протидії дезінформації).

Клименка призначено секретарем Ради національної безпеки і оборони України 3 серпня 2026 року (згідно з указом Президента № 694/2026). До цього призначення він працював міністром внутрішніх справ України (з лютого 2023 року до липня 2026 року), а ще раніше обіймав посаду голови Національної поліції України (з вересня 2019 до січня 2023 року).