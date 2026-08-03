Прем’єр-міністр України Сергій Корецький закликав дипломатів підтримувати контакти з українцями за кордоном, щоб був шанс на їх повернення в Україну після війни.

"Безумовно, українці втомилися від війни. Безумовно. І, чесно, світ також втомився від війни. Тому іншого сценарію, ніж нагадувати про себе, заповнювати себе в просторі тих чи інших країн, нагадувати про те, що в нас відбувається, що країна бореться за свій суверенітет, незалежність, за життя, обов’язково потрібно, тому що, на жаль, саме по собі воно жевріти не може", – сказав Корецький на нараді з послами у Києві у понеділок.

Він зауважив, що в світі не всі люди сфокусовані на інформаційному потоці, який розповідає щодня про ті жахіття, які несе російський терор, війна і агресія.

"Тому нагадування і підживлення цієї інформації – це обов’язкова умова", – наголосив прем’єр.

Крім того, він зауважив, що Україна не може втрачати українці за кордоном.

"Безумовно, більшість з них буде розглядати повернення після завершення війни і після безпекових гарантій. Зрозуміло. Але п’ятий рік вже триває повномасштабна війна. Уряд точно має чітку програму, але і дипломатів прошу підтримати і взяти це за основу. Ми маємо підтримувати з ними контакт. Тому що там народжуються діти, або народилися вже і ростуть. Вони ходять в гуртки, вони починають вчити ту мову, вони грають за ті чи інші збірні команди по спорту. Ми маємо тримати з ними зв’язок. Тому що якщо ми втратимо його, не в залежності скільки війна буде тривати, ми просто зменшуємо шанс, що в них буде мотивація повернутися додому", – зазначив Корецький.

Серед іншого, прем’єр закликав "привозити" в Україну чиновників і політиків різного рівня.