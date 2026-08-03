Корецький: На п'ятому році війни мислити базовим сценарієм неприпустимо, повинні мислити найгіршим з усіх можливих

На п’ятому році війни для досягнення результату ворога потрібно переоцінювати, себе недооцінювати і мислити найгіршим з усіх можливих сценаріїв, заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

"Мобілізуємо фінансування на 27-й рік. На 5-му році війні, ми просто зобов’язані, по будь-чому, про що б не говорили, чи то по потребі фінансів, по залученню, по зброї, по викликах, які чекають нас взимку, на мою особисту думку, ми повинні мислити найгіршим з усіх можливих сценаріїв. Ворога треба переоцінити, себе недооцінити, і тоді ми точно отримаємо результат", – сказав Корецький на нараді з послами у Києві у понеділок.

Він наголосив, що на п’ятому році війни мислити базовим сценарієм неприпустимо, тому що ворог також адаптується, вдосконалюється, і це веде до нових викликів, і до нових загроз.

"По фінансовому блоку так само. Ми повинні шукати з запасом, тому що війна потребує величезних витрат", – наголосив прем’єр.