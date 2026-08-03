Корецький до послів: Необхідно говорити з партнерами мовою взаємної вигоди

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявляє, що з партнерами необхідно говорити мовою взаємної вигоди при комунікації щодо оборонного виробництва.

"На жаль, на мою особисту думку міжнародне право не проявилося в повній мірі, немає тієї достатньої необхідної реакції для того, щоб агресію Росії, російських терористів, зупинити і наблизити цей мир. Ця реакція, на жаль, недостатня", – сказав Корецький на нараді з послами у Києві у понеділок.

Він наголосив, що перший і безумовний пріоритет для послів – це питання оборони, зокрема підтримка Сил оборони і військово-промислового комплексу України.

"В кожній столиці, як і сказав президент, ми маємо знати повний ланцюг ухвалення рішень, завчасно бачити можливості, блокування, якщо такі можуть бути, і працювати з ними до того, як вони перетворюються на затримку поставок", – додав Корецький.

Прем’єр зазначив, що необхідно говорити з партнерами мовою взаємної вигоди.

"Всі спільні підприємства з нашими компаніями дають союзникам швидше виробництво, нижчу собівартість, доступ до бойового унікального досвіду і посилення власної оборонної промисловості. Окрім того, що це ще й економіка, це бізнес, який приносить прибуток", – заявив він.

Другим стратегічним пріоритетом Корецький назвав максимально швидкий рух України до членства в Європейському Союзі.

Прем’єр додав, що на цьому напрямку уряд повністю підтримують те, що було започатковано попередніми Кабінетом міністрів.

"Європейська інтеграція не обмежується переговорним процесом про вступ. Ідеться про інтеграцію до внутрішнього ринку, промисловий безвіз, приєднання до системних платежів СЕPA (Single Euro Payments Area), стабільний захист українських виробників", – дода він.

Ще пріоритетами Корецкий назвав фінансову і енергетичну стійкість держави.

"П’ятий пріоритет – це економічна дипломатія, яку можна виміряти. Україна повинна бути одним з центрів нової європейської економіки, посол може і має бути координатором економічної команди України за кордоном. Експортна стратегія до 2030 року передбачає збільшення експорту товарів і послуг до 85 млрд доларів США. Безумовно, продовження війни вносить сюди корективи, але цей шлях незмінний, і внутрішня переробка, акцент на експортно орієнтовані товари, є одним з головних критерій розвитку економіки", – зазначив прем’єр.

Крім того, він звернув увагу не тему воєнних ризиків і страхування: "Незакритий гештальт. Він нам, уряду, державі, бізнесу, створює великі проблеми, що немає єдиного ефективного, а саме головне, дієвого інструменту, який дасть комфорт чи то українцям, чи то нашим міжнародним партнерам впевнено інвестувати в нові галузі, в нові проєкти, розуміючи, що цей документ, який би він не був – страховка – буде дієвим. Тому що, навіть якщо першокласні компанії зможуть за суттєву дорожчу премію застрахувати той чи інший ризик, потім судові процеси можуть тривати декілька років. І декілька таких випадків, і вони точно призупинять оптимізм і амбіцію інвесторів інвестувати в Україну тут і зараз, а не чекати закінчення війни".