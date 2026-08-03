Кількість постраждалих від обстрілу транспортної інфраструктури на Одещині зросла до 13

До 13 чоловік зросла кількість постраждалих від ворожої атаки на транспортну інфраструктуру Одещини, повідомляє очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у понеділок.

"На жаль, продовжує зростати кількість постраждалих внаслідок цинічного удару ворога по цивільному об’єкту транспортної інфраструктури, відомо про 13 поранених", – написав він у Телеграм.

Зокрема, чотирьох постраждалих госпіталізовано, стан одного з них лікарі оцінюють як важкий, інші постраждалі – середньої тяжкості.