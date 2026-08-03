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Кількість постраждалих від обстрілу транспортної інфраструктури на Одещині зросла до 13

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Кількість постраждалих від обстрілу транспортної інфраструктури на Одещині зросла до 13
Фото: Одеська ОВА

До 13 чоловік зросла кількість постраждалих від ворожої атаки на транспортну інфраструктуру Одещини, повідомляє очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у понеділок.

"На жаль, продовжує зростати кількість постраждалих внаслідок цинічного удару ворога по цивільному об’єкту транспортної інфраструктури, відомо про 13 поранених", – написав він у Телеграм.

Зокрема, чотирьох постраждалих госпіталізовано, стан одного з них лікарі оцінюють як важкий, інші постраждалі – середньої тяжкості.

#одеська_область #обстріл
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