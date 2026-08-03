МАГАТЕ завершила черговий моніторинг підстанцій "Укренерго", що забезпечують видачу потужності АЕС

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) завершила черговий моніторинг ключових підстанцій НЕК "Укренерго" з вивченням наслідків російських терористичних атак, повідомив системний оператор у понеділок.

"Як і раніше, фокус уваги місії був зосереджений на стані об’єктів, що забезпечують живлення та видачу потужності українських атомних електростанцій", – зазначили у НЕК.

За словами очільника "Укренерго" Віталія Зайченко, ескалація російського терору цього літа, зокрема, масове застосування ворогом різних типів балістичного озброєння, вивела загрозу безпеці українських ядерних об’єктів на новий рівень.

"Україна надала місії МАГАТЕ доступ до ключових високовольтних підстанцій системи передачі. Щоб міжнародна спільнота бачила – наскільки серйозним є рівень загроз внаслідок російської збройної агресії у центрі Європи", – наголосив він.

Можливість здійснювати комплексний моніторинг ключових підстанцій "Укренерго" є результатом розширення мандата місії МАГАТЕ у вересні 2024 року – за домовленістю президента Володимира Зеленського та гендиректора агентства Рафаеля Гроссі. Це дозволяє міжнародним інспекторам контролювати безпекову ситуацію не лише безпосередньо на атомних електростанціях, а й на ключовій інфраструктурі системи передачі електроенергії, що забезпечує живлення власних потреб АЕС та видачу їхньої потужності в магістральну мережу.