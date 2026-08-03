Буданов: Війна для росіян по суті в глухому куті

Керівник Офісу президента Кирило Буданов вважає, що для росіян війна проти України у глухому куті.

Про це він заявив під час спілкування з медіа на полях щорічної наради керівників закордонних дипломатичних установ України у Києві в понеділок.

"Допоки що ми бачимо, що вони (росіяни – ІФ-У) вірять в те, що зможуть досягти своєї мети воєнним шляхом. Це помилкове твердження, і всі ці роки доводять це. Війна по суті для них в глухому куті. Так, є якісь бойові дії, з просуванням, без. Є їхні просування, є їхні. Стратегічно вона давно вже в куті", – сказав Буданов.