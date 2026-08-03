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Буданов про операції впливу на Росію для спонукання до закінчення війни: Будемо продовжувати

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Буданов про операції впливу на Росію для спонукання до закінчення війни: Будемо продовжувати
Фото: https://president.gov.ua/

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україна продовжуватиме операції впливу на Росію, щоб спонукати до закінчення війни.

Про це він заявив під час спілкування з медіа на полях щорічної наради керівників закордонних дипломатичних установ України у Києві в понеділок.

"Продовжувати будемо. Не чіпляйтесь за ці всі аргументи: 40,50,100, 15 днів. Головне – результат. Не стільки важливо, як зайти в цей процес. Набагато важливіше-з чим вийти. Щоб вийти з нього з потрібним результатом, ми маємо бути сильними", – зазначив Буданов, відповідаючи на питання щодо дій української сторони після закінчення строки "40-денної операції впливу на РФ для спонукання до завершення війни" (у вівторок рівно 40 днів).

Як повідомлялося, 25 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що затвердив СБУ 40-денну операцію впливу на Росію, щоб спонукати до закінчення війни.

#війна #спецоперація #буданов
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