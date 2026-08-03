Розпочалася додаткова сесія вступних випробувань до магістратури – УЦОЯО

У понеділок, 3 серпня, розпочалася додаткова сесія вступних випробувань до магістратури, яка триватиме до 21 серпня, повідомив Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

У Центрі нагадали, що участь у додатковій сесії братимуть ті, хто: зареєструвався для участі в основній сесії, проте з певних поважних причин не зміг взяти участі в тестуванні, не зміг розпочати або завершити виконання завдань вступного випробування; вибрав проходити єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) за спрямуваннями, предметні тести з яких відбуваються одночасно під час основної сесії.

Зазначається, що після завершення роботи над текстом на екрані монітора відобразиться інформація про збережені відповіді й набрані тестові бали.

"Тож потім зможете самостійно, скориставшись таблицями переведення тестових балів у рейтингову оцінку за шкалою 100-200 балів, попередньо визначити свої результати", – розповіли у відомстві.

В той же час, офіційні результати єдиного вступного іспиту (ЄВІ) і єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) буде розміщено в кабінетах учасників до 21 серпня.

Крім того, в УЦОЯО розповіли, що з 3 серпня учасники основних сесій єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ) для вступу до аспірантури отримали результати – їх розміщено в кабінетах учасників вступних випробувань.

Як повідомлялося, на вступні в магістратуру і аспірантуру в 2026 році зареєструвалося понад 120 тис. вступників.