СБУ: заступника голови Хмельницької ОВА викрито на отриманні "відкатів" за підписання контрактів з ремонту доріг

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора викрили заступника голови Хмельницької обласної військової адміністрації (ОВА), який отримував "відкати" за підписання контрактів з ремонту доріг, повідомляє СБУ.

"Головне управління внутрішньої безпеки СБУ та Офіс генерального прокурора ліквідували масштабну схему розкрадання бюджетних коштів на відновленні автомобільних доріг", – інформує відомство в телеграм-каналі в понеділок.

Зазначається, що за результатами комплексних заходів викрито заступника голови Хмельницької ОВА, який отримував хабарі за укладання договорів з ремонту міжобласних автомагістралей.

"Як з’ясувало розслідування, розмір "відкату", котрий отримував чиновник становив 5% від загальної вартості угоди. За цю суму фігурант гарантував підписання контракту з дорожньо-будівельною компанією та виділення бюджетних коштів на виконання робіт", – наголошують у відомстві.

В СБУ уточнюють, що до незаконної діяльності посадовець залучив керівника профільної держустанови.

Співробітники СБУ задокументували, як посадовець домовлявся з підрядником про 1,1 млн грн хабаря і поетапну передачу частини цієї суми протягом червня цього року.

Учасникам "схеми", відповідно до вчинених злочинів, повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище); ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище).

Вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу.

Триває розслідування для встановлення можливої причетності до злочину одного з керівників правоохоронного органу регіону, а також інших представників органів місцевого самоврядування та притягнення всіх винних до відповідальності.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.