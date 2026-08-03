Батьки майбутніх першокласників уже можуть оформити "Пакунок школяра" – Мінсоцполітики

Родини, чиї діти цього року підуть до першого класу, вже можуть оформити державну допомогу "Пакунок школяра" – одноразову виплату у розмірі 5 тис. грн, яку можна використати на придбання необхідного шкільного приладдя, одягу та взуття до початку навчального року, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

"Державна програма, ініційована президентом України, реалізується вже другий рік поспіль. Вона покликана допомогти родинам у період, коли підготовка дитини до школи потребує найбільших витрат", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що виплата призначається одному з батьків або законному представнику дитини, яка цього року йде до першого класу в закладі загальної середньої освіти в Україні.

Якщо ж родина тимчасово перебуває за кордоном, допомогу можна буде оформити після повернення в Україну.

В той же час, для сімей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, виплата буде доступною після повернення на підконтрольну Україні територію.

У відомстві розповіли, що для оформлення "Пакунку школяра" необхідно подати заяву одним із способів – онлайн через застосунок "Дія", або ж офлайн через сервісні центри Пенсійного фонду України.

В Мінсоцполітики зазначили, що з 2026 року ці кошти можна використати за 30 МСС-кодами, передбаченими для усіх цільових "дитячих" виплат.

Із переліком можна ознайомитись у розділі "Питання і відповіді щодо допомог сім’ям з дітьми" за посиланням: https://www.msp.gov.ua/otrymuvacham-soc-pidtrymky/simyam/pytannya-vidpovidi-shchodo-derzhavnykh-dopomoh