Міжвідомча комісія з військово-технічного співробітництва відновила роботу, за рік надала 342 дозволи – Умєров

Міжвідомча комісія з військово-технічного співробітництва вперше з лютого 2022р. відновила роботу та розглянула 372 заяви, надала 342 дозволи, а 33 українські компанії отримали повноваження на експорт, повідомив Рустем Умєров.

"Вперше з початку повномасштабного вторгнення відновили роботу Міжвідомчої комісії з військово-технічного співробітництва. Вона розглянула 372 заяви, надала 342 дозволи, а 33 українські компанії отримали повноваження на експорт", – написав Умєров у Телеграмі у понеділок, звітуючи про свою річну роботу на посаді секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Умєров обіймав посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України з 18 липня 2025 року по серпень 2026 року

Також він зазначив важливість того, що було запущено спрощену процедуру експорту в рамках Drone Deal – Fast Track, який скорочує проходження державних процедур із 90 до 30 днів.

"Це був рік великої командної роботи. Разом з урядом, народними депутатами, Силами безпеки і оборони, Офісом президента, дипломатами, українським оборонно-промисловим комплексом та міжнародними партнерами працювали над тим, щоб Україна була сильнішою на фронті, стійкішою всередині держави та мала надійніші позиції у світі", – наголосив він.