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Події

Удар РФ по АЗК "Укрнафти" на Дніпропетровщині забрав життя двох дорослих та дитини – компанія

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Унаслідок удару РФ реактивним дроном по АЗК ПАТ "Укрнафта", що входить до групи "Нафтогаз", в Дніпропетровській області загинуло троє людей, в тому числі дитина, повідомила компанія.

"Удар стався у Широківській громаді Криворізького району Дніпропетровської області. Унаслідок атаки загинули троє людей: наша колега, операторка АЗК Тетяна Миколаївна Волкова, відвідувач комплексу та восьмирічний хлопчик", – йдеться в релізі "Укрнафти" в понеділок.

Згідно з ним, поранення дістали інші працівники та відвідувачі комплексу, які під час удару перебували на його території. Як запевнила компанія, всім постраждалим надається необхідна медична допомога.

"Це свідомий терор проти цивільних. росія вдарила по автозаправному комплексу в тилу. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Пораненим надається вся необхідна допомога", – зазначив в.о. голови правління Групи "Нафтогаз" Сергій Федоренко.

Як повідомлялося, РФ за сім місяців 2026 року зруйнувала 37 АЗК групи "Нафтогаз", частину з яких вдалося відновити, однак решта зазнала критичних руйнувань і припинила роботу.

#дніпропетровщина #удар_рф #укрнафта
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