СБУ: по 15 років тюрми отримали ще 10 зрадників, які воювали проти Сил оборони на сході України

За доказовою базою військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки України 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали ще десятеро бойовиків, які воювали проти України у лавах збройних угруповань РФ, повідомляє СБУ.

В телеграм-каналі в понеділок СБУ зазначає, що українські захисники взяли цих бойовиків у полон під час боїв на Покровському, Краматорському та Сіверському напрямках.

"Так, семеро засуджених є мешканцями тимчасово окупованої території Донеччини, які у різний час добровільно приєдналися до 1-ї, 5-ї, 100-ї, 114-ї та 132-ї мотострілецьких бригад армії країни-агресора", – йдеться в повідомленні.

Серед них, як уточнюють у відомстві, стрільці, вогнеметник та водій, які брали участь у "м’ясних" штурмах позицій ЗСУ під Покровськом.

"Також реальні строки ув’язнення отримали двоє мешканців Луганщини, які уклали контракти із 7-ю окремою мотострілецькою бригадою російських військ, де одного з них призначили водієм, іншого – стрільцем", – наголошують в СБУ.

За даними СБУ, у лавах окупантів зрадники воювали в районі Сіверськодонецька та будували фортифікаційні споруди поблизу Лисичанська. Згодом їх перекинули на Сіверський напрямок атакувати підрозділи Сил оборони, де їх взяли в полон.

Ще один засуджений, за інформацією СБУ, – уродженець Криму, який вступив до окупаційних угруповань РФ і отримав призначення на посаду стрільця 72-ї окремої мотострілецької бригади. Він брав участь у боях поблизу Світлодарська, а згодом отримав наказ атакувати позиції ЗСУ під Костянтинівкою, де його взяли у полон.

Суд визнав усіх десятьох зрадників винними за двома статтями Кримінального кодексу України: чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада); ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Розслідування проводили спільно зі слідчими ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.