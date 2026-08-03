На Одещині військовослужбовцю повідомили про підозру в хуліганстві: він кинув гранату у бік підлітків поблизу навчального закладу

Правоохоронці у Подільську (Одеська обл.) повідомили про підозру 51-річному військовослужбовцю, який кинув гранату поблизу навчального закладу в бік неповнолітніх; внаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав 13-річний хлопець.

Подія сталася минулих вихідних увечері, повідомляє поліція Одещини на сайті у понеділок.

За даними слідства, чоловік перебуває в статусі СЗЧ. Перебуваючи в стані сп’яніння поблизу одного з місцевих ліцеїв, він почав зневажливо висловлюватися на адресу підлітків, які були біля навчального закладу, спровокував сварку, нецензурно лаявся та демонстрував предмет, схожий на гранату, погрожуючи його застосувати.

Попри зауваження перехожих, чоловік не припинив протиправних дій і кинув вибуховий предмет у бік підлітків. Постраждалому хлопцю медичну допомогу надали на місці, госпіталізація не знадобилася. Остаточний характер і ступінь тяжкості ушкоджень встановить судово-медична експертиза.

Слідчі вилучили з місця події залишки вибухового предмета – попередньо, ручної осколкової гранати. Того ж вечора фігуранта розшукали неподалік від місця події, перевірка показала стан сп’яніння.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень). Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.