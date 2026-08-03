Держподаткова служба та Держприкордонслужба запровадили автоматичний обмін даними

Виконувач обов’язків очільника Державної податкової служби України (ДПС) Леся Карнаух та виконувач обов’язків голови Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Валерій Вавринюк підписали протокол щодо автоматизованого доступу до власних інформаційних систем для прискорення міжвідомчої взаємодії та відмови від паперового листування.

Згідно з інформацією у публікації на сайті ДПС у понеділок, автоматизований доступ дозволить ДПС швидше виявляти фіктивні операції, схеми "сірого" імпорту й експорту, ухилення від оподаткування та точніше визначати податкове резидентство осіб. При цьому процес підписання документів чи звітності підприємств перевірятиметься на предмет перебування керівника за межами України на дату підписання.

Уточнюється, що обмін даними проводиться на центральному рівні через Національну систему конфіденційного зв’язку. Кожен запит формується точково щодо однієї особи чи транспортного засобу, підписується КЕП посадовця та фіксується в журналах аудиту.

Впровадження автоматизованого обміну не змінює правила або тривалість перетину кордону, не розширює повноваження відомств і не передбачає нових перевірок. Наявність податкового боргу чи питань з боку ДПС не є підставою для заборони виїзду за кордон, адже таке рішення ухвалюється виключно судом.

Як пояснили у ДПС, раніше податкова запитувала дані через листи, а прикордонникам доводилося вручну опрацьовувати кожен лист та готувати відповіді. Тепер це буде відбуватись автоматично.