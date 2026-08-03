У Криворізькому районі загинули троє, постраждали шестеро людей

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по АЗС в Широківській громаді Криворізького району зросла до шести осіб, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Шестеро людей дістали поранень через ворожу атаку на АЗС у Криворізькому районі. Всі госпіталізовані. 49-річний чоловік "важкий". Чоловіки 53, 46, 20 років та жінки 51 і 60 років у стані середньої тяжкості", – написав Ганжа в телеграм-каналі.

Також стало відомо, що серед загиблих є дитина.

"Серед них 8-річний хлопчик", – вказав Ганжа.

Він додав, що пожежу яка виникла через удар рятувальники приборкали.

Як повідомлялося, російські окупанти в понеділок, 3 серпня, атакували Широківську громаду. Внаслідок влучання на АЗС виникло загорання.

Ганжа не уточнив назву населеного пункту.

До складу Широківської громади входять селище Широке та 14 сіл загальною площею 305 кв. км. До початку повномасштабного вторгнення РФ в громаді проживало 13 тис. мешканців.