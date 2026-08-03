Справу про несплату 9 млн грн податків під час постачання продуктів для Нацгвардії скеровано до суду

Обвинувальний акт стосовно директора підприємства з Полтавської області, який не сплатив майже 9 млн грн податків під час постачання продуктів для Національної гвардії, скеровано до суду, повідомляє Офіс генерального прокурора України.

"Підприємство отримало 455 млн грн за постачання продуктів харчування для військової частини Національної гвардії України. Водночас, за даними слідства, його директор не відобразив у податковій звітності частину отриманого доходу та ухилився від сплати майже 9 млн грн єдиного податку", – йдеться в повідомленні прокуратури в телеграм-каналі в понеділок.

За даними слідства, упродовж 2022-2023 рр. підприємство працювало за спрощеною системою оподаткування та постачало продукти харчування для потреб однієї з військових частин Національної гвардії України. Внаслідок того, що директор підприємства відобразив у податковій звітності не весь дохід, отриманий за поставлену продукцію, до бюджету не надійшло майже 9 млн грн податку.

Директора підприємства обвинувачують в умисному ухиленні від сплати податків у великих розмірах за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України.