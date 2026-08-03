Спека очікується по всій Україні найближчими днями, скрізь без опадів

Суха спекотна погода очікується в Україні у вівторок, 4 серпня, з температурою вночі 18-23°, вдень на сході та північному сході – 30-34°, на решті території – сильна спека 35-38°.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

В Києві 4 серпня суха жарка погода з температурою вночі 20-22°, вдень сильна спека 35°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь період метеорологічних спостережень 4 серпня найвища температура була 37,7° в 2010р., найнижча 8,5° в 1907р.

В середу, 5 серпня, в Україні суха жарка погода з температурою вночі 18-23°, вдень на сході та північному сході країни 30-34°, на решті території сильна спека 35-38°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

В Києві суха жарка погода з температурою вночі 20-22°, вдень сильна спека 35°.