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Поліцейські евакуювали з прифронтового села трьох жителів Харківської області попри знищення службової автівки

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Два службові автомобілі поліції були атаковані у понеділок вранці російськими FPV-дронами під час евакуації цивільних громадян із прифронтового села Куп’янського району Харківської області, правоохоронці не постраждали.

"Удар застав правоохоронців у дорозі до населеного пункту. Поліцейські встигли вистрибнути з автомобілів та сховатися в укриття за лічені секунди до влучання", – повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Через атаку одна службова автівка була повністю знищена, інша – пошкоджена.

Попри це і загрозу повторних ударів, правоохоронці продовжили операцію. Вони повернулися до небезпечної зони на інших службових автомобілях та і вивезли з прифронтового села трьох місцевих мешканців (72, 64 та 61 рік). Усіх евакуйованих доставили до Харкова.

#харківська_область #евакуація #автівка #знищення
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