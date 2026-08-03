Поліцейські евакуювали з прифронтового села трьох жителів Харківської області попри знищення службової автівки

Два службові автомобілі поліції були атаковані у понеділок вранці російськими FPV-дронами під час евакуації цивільних громадян із прифронтового села Куп’янського району Харківської області, правоохоронці не постраждали.

"Удар застав правоохоронців у дорозі до населеного пункту. Поліцейські встигли вистрибнути з автомобілів та сховатися в укриття за лічені секунди до влучання", – повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Через атаку одна службова автівка була повністю знищена, інша – пошкоджена.

Попри це і загрозу повторних ударів, правоохоронці продовжили операцію. Вони повернулися до небезпечної зони на інших службових автомобілях та і вивезли з прифронтового села трьох місцевих мешканців (72, 64 та 61 рік). Усіх евакуйованих доставили до Харкова.