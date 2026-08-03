Внаслідок чергової атаки на об'єкти транспортної інфраструктури та цивільні судна Одещини постраждали 10 людей

Російські війська в понеділок атакували об’єкти транспортної інфраструктури Одещини та цивільні судна в портах Великої Одеси та Дунайського регіону, внаслідок чого постраждали 10 людей, повідомило Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

"Усім надається необхідна медична допомога. На місцях триває ліквідація наслідків атаки", - написало Мінінфраструктури в Телеграм-каналі.

Згідно з даними відомства, Росія лише за перші дні серпня здійснила п’ять атак на об’єкти морських портів, три атаки на цивільні судна в портах, а також дві - на судна, які перебували в Українському морському коридорі.

Серед іншого у липні було зафіксовано 67 атак на об’єкти морських портів, 35 атак на цивільні судна в портах та 22 атаки на судна в Українському морському коридорі.

У міністерстві уточнили, що ворог обстрілює не лише судна, які виконують рейси, а й цивільні судна, які через попередні пошкодження залишаються біля причалів або на якірних стоянках та не здійснюють жодних вантажних операцій.

"Це свідчить про цілеспрямовану кампанію зі зриву роботи українських портів, залякування міжнародних судновласників та підриву довіри до безпеки цивільного судноплавства", - додало Мінінфраструктури.

Як повідомлялося, удари ворога по портовій інфраструктурі та суднах, зокрема обстріл трьома ракетами судна з кукурудзою 19 липня, під час якого було вбито 10 моряків, призвів до зупинки з 22 липня заходу суден в чорноморські порти України.

Президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки Верховного головнокомандувача 31 липня повідомив, що очікує від уряду наступного тижня чіткого переліку заходів, які забезпечать диверсифікацію експортних маршрутів України.