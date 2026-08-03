Троє людей загинули внаслідок атаки РФ в Криворізькому районі

Російські окупанти в понеділок, 3 серпня, атакували Широківську громаду Криворізького району, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Троє людей загинули через ворожу атаку", – написав Ганжа в телеграм-каналі, не уточнивши назву населеного пункту.

За його словами, на місці влучання виникла пожежа, понівечені заправка і автівки.

До складу Широківської громади входять селище Широке та 14 сіл загальною площею 305 кв. км. До початку повномасштабного вторгнення РФ в громаді проживало 13 тис. мешканців.