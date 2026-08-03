Посли України в Польщі Василь Боднар та Чехії Василь Зварич стануть заступниками глави МЗС

Посла України в Польщі Василя Боднара та посла України у Чехії Василя Зварича можуть призначити заступниками міністра закордонних справ України.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час наради керівників дипломатичних установ України у Києві у понеділок.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів Украхни звільнив Василя Боднара з посади заступника міністра закордонних справ України 29 вересня 2021 року, яку він обіймав з 2017 року. Після цього він був призначений послом України в Туреччині, а у 2024 році – послом України в Польщі.

До того послом України в Польщі був Зварич, він обіймав ту посаду з 2014 року, а раніше якийсь час обіймав посаду виконувача обов’язків міністра закордонних справ України.