Уряд оновив порядок переоформлення відстрочки від мобілізації

Військовозобов’язані українці з відстрочкою від призову зможуть переоформити її, якщо виникла інша законна підстава. Подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки, тому людину гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів, повідомляє Міністерство оборони України.

Відповідні зміни ухвалив Кабінет міністрів України.

"Подати заяву на переоформлення відстрочки можна, якщо виникла інша підстава з переліку, визначеного статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Це стосується випадків, коли у військовозобов’язаного є, наприклад, відстрочка через навчання, але з’явилася інша законна підстава: народження третьої дитини, догляд за родичем тощо", – пояснили в міністерстві.

При цьому доки комісія приймає рішення, чинна відстрочка залишається чинною, за винятком випадків, коли вона підлягає скасуванню. Якщо рішення комісії буде позитивним, попередня відстрочка анулюватиметься лише тоді, коли нові дані будуть внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. У випадку негативного рішення комісії чинна відстрочка зберігатиме дію до завершення визначеного строку.

Ухвалені зміни також передбачають можливість подання заяви про надання або переоформлення відстрочки через ЦНАП із використанням засобів Порталу Дія, автоматичну перевірку факту перебування людини на військовому обліку, наявності або відсутності відстрочки, та припинення формування заяви, якщо людина не перебуває на військовому обліку або вже має чинну відстрочку, за винятком випадків переоформлення або коли до завершення строку дії відстрочки залишилося менше 30 днів.

Комісія розглядатиме заяви протягом 7 робочих днів з дати реєстрації, а у разі необхідності надсилання запитів до державних органів – не більше 15 робочих днів.

Заявники не можуть бути направлені на медичний огляд ВЛК, доки комісія не ухвалить рішення.

Нові правила включають також швидке внесення даних до реєстру Оберіг протягом 1 календарного дня у разі позитивного рішення про надання або переоформлення відстрочки.

Окремо уточнюється порядок оформлення відстрочок для заброньованих працівників, державних службовців та окремих посадових осіб, а також порядок внесення відповідних відомостей до реєстру Оберіг.

"Зміни сприятимуть більш чіткому, прозорому та уніфікованому застосуванню процедури надання і переоформлення відстрочок, а також забезпечать збереження прав військовозобов’язаних у період розгляду їхніх заяв", – зазначили в міністерстві.